В России существует риск мусорного коллапса

В ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с мусором. Чтобы избежать мусорного коллапса бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора.

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин направил главам регионов письмо с требованием принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами.

Мониторинг ситуации с реализацией «мусорной реформы» показывает, что существует риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%.

«Мусорный коллапс» угрожает Алтайскому и Красноярскму края, ряду областей (Вологодской, Курской, Магаданской, Новгородской и Новосибирской, а также Томской, Челябинской), республикам — Алтаю, Бурятии, Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии, Туве, Кабардино-Балкарии.

Министерство рекомендовало главам регионов вести информационные кампании по увеличению собираемости платежей, привести в порядок контейнерные площадки и обязать бюджетные учреждения покрыть долги за вывоз мусора, пишет «РИА Новости».

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Она предполагает изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки.

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