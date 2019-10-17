В России стало проще взыскивать долги с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые значительно упростят жизнь садоводческим товариществам. Раньше для взыскания задолженностей им приходилось подавать иск в суд.

Теперь можно направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа и заявителю выдадут на руки документ, который нужно будет предоставить в банк. После чего деньги автоматически спишут со счета или карты должника, пишет «Russia Today».

На сегодняшний день около 10% дачников являются злостными должниками. У многих из них сумма долга составляет более 50 тыс рублей.

Россияне оказались злостными неплательщиками. Они не оплатили коммунальных услуг на сумму в полтриллиона рублей.

Как отмечают эксперты, доходы населения снижаются, а стоимости потребляемых услуг растут. С этим связаны долги россиян за ЖКХ,