В России стало больше скоростных и двухэтажных поездов

8 декабря в России начал действовать новый график движения поездов, согласно которому общее число поездов дальнего следования вырастет на 3% до 583 пар поездов в сутки.

Как передает «Коммерсант», количество скорых и скоростных поездов увеличится с 358 до 377, что составит 64,7% от общего числа поездов. Также появится 14 новых дневных экспрессов на восьми маршрутах.

Число двухэтажных поездов вырастет с 11 до 17, они будут ходить по 13 маршрутам (ранее ходили по девяти).

Кроме этого, у одной трети поездов сократится время в пути, а на самых востребованных маршрутах появятся 46 новых поездов.

Ранее стало известно, что в 2020 году РЖД запустит сайт, на котором можно будет купить билеты не только на поезда, но и автобусы, самолеты и паромы. Позже добавят функцию бронирования гостиницы.

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