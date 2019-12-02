РЖД с 2020 года будут продавать билеты не только на поезда

В 2020 году «Российские железные дороги» (РЖД) запустят сайт, на котором можно будет купить билеты не только на поезда, но и автобусы, самолеты и паромы. Позже добавят функцию бронирования гостиницы.

Об этом сообщил директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин. По его словам, «в первую очередь, (на сайте будут — прим.) ж/д, авиа, автобусы». Чаркин отметил, что прорабатывается вопрос с заказами такси.

Представитель РЖД рассказал, что пассажиру предложат вариант мультимодальной перевозки, где железная дорога будет приоритетным транспортом, остальное представят в виде дополнительных опций с указанием цены и времени в дороге. Чаркин допустил появление на сайте функции бронирования гостиницы, пишет ТАСС.

При продаже через сайт только с билетов на поезда не будет взиматься комиссия. За услугу покупки билетов на другие виды транспорта придется доплачивать.

Ранее с Курского вокзала Москвы в Белгород отправился первый поезд РЖД с душевой кабиной в каждом вагоне.

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