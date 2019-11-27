Поезд с душем отправился по маршруту Москва - Белгород

Поезд, в котором каждый вагон оборудован душевой кабиной, отправится в первый рейс с Курского вокзала Москвы в Белгород.

Обновленный состав включает в себя новые плацкартные и купейные вагоны. В них установлены вендинговые автоматы с едой и напитками, аппаратами для фильтрации, нагрева и охлаждения воды, холодильники, микроволновые печи, а также раковины.

Каждый пассажир сможет пользоваться индивидуальными светильниками, USB-разъемами и розетками.

В туалетных комнатах - сенсорные краны и электросушилки для рук. Также в каждом вагоне смонтирована душевая кабина, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в декабре текущего года ОАО «РЖД» запустит обновленный высокоскоростной поезд «Сапсан». Он будет курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

Как сообщает «Интерфакс», модернизация коснулась в основном интерьера поезда. В обновленном «Сапсане» заменили обивку и чехлы кресел и изменили цветовое оформление салонов.

Для удобства пассажиров теперь в креслах предусмотрены розетки для зарядки гаджетов и USB-разъемы.

Кроме этого, «РЖД» позаботилась о регулировке освещения и детской зоне с игровым уголком.

Ранее компания «Вагонреммаш» представила концепт новых плацкартных вагонов без боковых полок.

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