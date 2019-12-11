В России создали аппарат МРТ вместительнее и дешевле импортного
Российские ученые создали аппарат МРТ, который проводит диагностику пациентам с весом до 250 кг. До этого техника выдерживала 120-150 кг.
Аппарат разработали специалисты Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ «МИСиС» вместе с НПО «МАГНЕТОН». Преимущества устройства заключаются не только в его «грузоподъемности», но и в цене — оно существенно дешевле зарубежных аналогов.
Массу магнитной системы удалось снизить почти на 1,5 тонны, рабочая зона стала больше. Это помогло увеличить пространство для исследований и позволит использовать устройство для работы с пациентами весом до 250 кг. Новый аппарат может обследовать на 15% больше объема тела, а площадь передаваемого изображения увеличилась на 12%.
В массовое производство образец запустят через 2-3 года. Стоимость проведения анализа МРТ на устройстве «нового поколения» снизится на 50%.
Магнитно-резонансный томограф используют для диагностики онкозаболеваний, рассеянного склероза, болезней суставов и других. Стоимость процедур составляет от 4 до 12 тыс. рублей.
Ранее российские ученые нашли способ увеличить эффективность химиотерапии.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.