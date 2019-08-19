В РФ собрались наказывать за свободную продажу военной формы

Минобороны подготовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о наказании за несанкционированную продажу военной формы. Сейчас купить военное снаряжение и знаки различия может любой человек.

Ведомство готовит также изменения в Уголовный кодекс – использование военной формы для преступления будет считаться отягчающим обстоятельством.

На сегодняшний день магазины требуют предъявить служебное удостоверение только при покупке формы для сотрудников правоохранительных структур. Отсутствием запрета на продажу военной амуниции пользуются попрошайки, которые прикидываются ветеранами боевых действий, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее Минобороны ужесточило условия участия в аукционах по контрактам стоимостью более 50 млн рублей. К ним станут допускать только те компании, у которых есть успешный опыт выполнения госконтрактов.