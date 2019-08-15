Путин не отдал операторам для 5G используемые военными частоты

Частоты Минобороны и «Роскосмоса» 3,4–3,8 ГГц не передадут операторам для развития сетей пятого поколения. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Он наложил резолюцию на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник одного из профильных ведомств, один оператор связи, работник телекоммуникационной компании и участник обсуждения 5G в России.

О том, что Совбез не поддержал передачу соответствующих частот, сообщалось в июне. Совбез существование такого пиьсма отвергал.

Диапазон 3,4–3,8 ГГц является самым популярным в мире для сетей связи пятого поколения. Весной вице-премьер Максим Акимов просил Путина расчистить этот диапазон для 5G. Главными пользователями его были Минобороны и «Роскосмос». Оборонное ведомство заявляло, что выдавать эти частоты операторам «рано».

Минкомсвязи ранее предлагало рассмотреть диапазон в 4,4–4,99 ГГц. Однако для него в России мало оборудования и доступным он станет только через 5-7 лет.

Суть связи пятого поколения заключается в том, что оборудование может одновременно передавать единицу информации по большему пучку частот и большому числу абонентов. Они должны получить высокую скорость интернета.