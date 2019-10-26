Из России в Саудовскую Аравию откроют новый регулярный рейс

Авиакомпания Utair планирует запустить регулярный рейс из России в Саудовскую Аравию, сообщил вице-президент Utair по маршрутной сети Дмитрий Белоконь.

«Это религиозная страна, которая много десятилетий не пускала туристов. Однако сейчас все изменилось, в Саудовской Аравии появились туристические визы. И мы решили открыть регулярный рейс из Махачкалы в Джидду», — приводит слова вице-президента официальный сайт перевозчика.

По словам Белоконя, авиакомпания открывает новые направления почти каждый месяц, поскольку география полетов постоянно расширяется, а спрос россиян на перелеты растет.

«Если мы понимаем, что у нас получится регулярно загружать самолет как минимум на 80%, мы открываем новое направление», — считает Белоконь.

Ранее в целях увеличения турпотока власти Саудовской Аравии разрешили иностранцам разного пола проживать в одном гостиничном номере, не предъявляя доказательств родственной связи.