В России рекордно упали цены на последний и самый дорогой iPhone

Стоимость смартфона последнего поколения iPhone 11 Pro Max с начала продаж в сентябре опустилась почти на четверть. Вместо 99 тыс. рублей цена гаджета в минимальной комплектации составляет 77 тыс.

Речь идет о базовой модели устройства с памятью 64Gb. Смартфон в максимальной комплектации с памятью 512 Gb подешевел с 131,99 тыс. рублей до 95,1 тыс.

Как посчитал портал Hi-tech Mail.ru, цена на смартфон в минимальной комплектации упала на 23%, в максимальной — на 30%.

Новая линейка iPhone поступила в продажу в России 10 сентября. В 2020 году компания Apple представит еще пять моделей смартфонов.

Ранее в России появилась услуга аренды iPhone. В «прокате доступны пять моделей телефонов.



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