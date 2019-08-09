России разрешили поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия разрешила российским производителям поставлять в страну пшеницу, значительно смягчив требования к продукции.

Теперь страна не будет требовать полного отсутствия в поставляемых партиях пшеницы зерен, поврежденных клопом-черепашкой, сообщает ТАСС. Смягчение требований откроет российской пшенице рынок этой страны.

По данным Россельхознадзора, сейчас Саудовская Аравия является основным импортером российского ячменя. За 2017 и 2018 годы экспорт ячменя из России в королевство превысил 2,7 млн тонн.

Ранее Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.