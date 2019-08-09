Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов

Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы. Ведомство опасается, что в случае его введения нелегальный оборот товара существенно вырастет.

Это следует из ответа Минсельхоза на запрос комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Замглавы ведомства Оскана Лут указала, что санкционные продукты в основном ввозят по поддельным документам. Это несет риск причинения вреда жизни и здоровью населения.

Замминистра отмечает, что запрет может обернуться усилением нелегального оборота запрещенных продуктов, передает телеканала «360». Лут напомнила, что введенные ограничения временны и ситуация может измениться в любой момент.

Ранее Роспотребнадзор потребовал законодательно запретить уничтожать санкционные продукты.

Напомним, импорт продукции из США, Евросоюза и других государств запрещен с 2014 года. С 2015 года в России уничтожают продукты из санкционного списка.