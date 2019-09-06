В России разрешили досрочно получать пенсии

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Теперь им могут воспользоваться женщины до 55 и мужчины до 60 лет.



Как сообщили в пресс-службе "Единой России, закон также гарантирует право получения пенсии из негосударственных фондов в еще более молодом возрасте. Это касается таких категорий граждан, как инвалиды, работники Крайнего Севера, а также остальные граждане, которые вправе получать досрочные страховые пенсии из ПФР.

Как уточняет РБК, речь идет о договорах с НПФ, заключенных после 1 января 2019 года.

В преддверии единого дня голосования действующий мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи. Теперь выплаты составят 19,5 тысячи рублей.