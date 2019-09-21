В России разрастается мусульманская община

За последние 22 года число мусульман в Москве выросло с 800 тысяч до 3–4 миллионов человек, заявил председатель президиума Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

«В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тысяч мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города — как постоянных, так и временных — исповедуют ислам», — сказал он в интервью «Известиям».

В регионах, по словам Гайнутдина, мусульманская община также продолжает расширяться.

К примеру, в Санкт-Петербурге 10–15 лет назад ислам исповедовало около 250–300 тысяч человек, а сейчас — около 1 миллиона.

«Не было ни одной общины в Калининградской области, в Карелии, в Коми и других областях. Сегодня мы видим там бурное развитие мусульманской уммы. Идет постоянный рост общин в Приморском, Хабаровском, Алтайском крае, на Сахалине», — добавил спикер.

По мнению Гайнутдина, рост числа мусульман обусловлен тем, что в России остаются дети бывших трудовых мигрантов и студенты из арабских стран.

Ранее Мусульмане Екатеринбурга потребовали от властей построить новую мечеть в центре города.