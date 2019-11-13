В России разработали спутник для сжигания космического мусора
Мусор на орбите будут сжигать с помощью солнечных лучей. Российская компания разработала для этой цели специальный космический аппарат с трансформируемыми зеркалами.
Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование. Проект предусматривает установку на спутнике трансформируемых зеркал, которые будут фокусировать солнечные лучи на цели.
Аппарат создается для уничтожения максимально возможного количества элементов космического мусора в зоне досягаемости, пишет «ТАСС».
Ранее сообщалось, что несмотря на неоднократные попытки, США пока не могут перестать использовать российские ракетные двигатели РД-180. Но должны будут прекратить эту зависимость к концу 2022 года.
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