США продолжают зависеть от ракетных двигателей РФ

Несмотря на неоднократные попытки, США пока не могут перестать использовать российские ракетные двигатели РД-180. Но должны будут прекратить эту зависимость к концу 2022 года.

Журнал National Interest пишет, что космос представляет особую важность для американских военных, разведки и экономики страны. При этом большое количество жителей Соединенных Штатов и не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные с точки зрения национальной безопасности объекты с помощью ракет, которые оснащены российскими двигателями.

Тем не менее, уже к 31 декабря 2022 года военные США по закону будут обязаны прекратить использование РД-180. Но в издании предполагают, что российские двигатели будут использовать как минимум до 2024 года, если американские не будут готовы и другого варианта просто нет, пишет «Российская газета».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что планы США по выводу оружия в космос беспокоят Россию, потому что это может привести к витку новых вооружений. По его словам, эти задумки «уже получают материальное воплощение».