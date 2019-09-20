Лавров: США готовы размещать оружие в космосе

Лавров: США готовы размещать оружие в космосе

politobzor.net

США отвергают предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В июле Лавров уже заявлял, что планы США по выводу оружия в космос беспокоят Россию, потому что это может привести к витку новых вооружений. По его словам, эти задумки «уже получают материальное воплощение».

Также Лавров напомнил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отказе от выполнения решений Совбеза ООН по палестино-израильскому урегулированию, пишут «Известия».


Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что одной из главных проблем ООН является недопредставленность в нем развивающихся регионов мира — Азии, Африки, Латинской Америки.

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Теги:
Места: Россия, США
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