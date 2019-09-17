В России раскрыли уровень заболеваемости раком мозга

Ежегодно в России регистрируют от 9,5 до 10,5 тыс. новых случаев заболевания раком головного мозга. Об этом рассказал эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

По его словам, первичная опухоль возникает у 34 тыс. граждан в год, 30% от этого показателя составляют злокачественные образования.

Кобяков отметил, что самая сложная разновидность рака мозга – глиобластома. Она появляется сразу в стадии четвертой степени. Специалист признался, что иногда пациент полностью излечивается, но зачастую глиобластома прогрессирует, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в 2018 году самое большое количество злокачественных образований фиксировалось у жителей Курской области — 3331,1 случаев на 100 тыс. населения.