В России от рака лечат плохими отечественными лекарствами
Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву на низкое качество российских дженериков. Их используют в противоопухолевой и сопроводительной терапии.
Руководство НМИЦ считает, что у нескольких препаратов низкая эффективность, а также наблюдаются побочные эффекты. Коррекция терапии из-за непереносимости медикаментов пациентами приводит к увеличению стоимости лечения, удлиняют интервалы между курсами химиотерапии и влияют на результаты терапии, пишет РБК.
Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявления об увольнении написали 26 детских онкологов. Врачи признаются, что испытывают давление со стороны нового руководства.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!