В России от рака лечат плохими отечественными лекарствами

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву на низкое качество российских дженериков. Их используют в противоопухолевой и сопроводительной терапии.

Руководство НМИЦ считает, что у нескольких препаратов низкая эффективность, а также наблюдаются побочные эффекты. Коррекция терапии из-за непереносимости медикаментов пациентами приводит к увеличению стоимости лечения, удлиняют интервалы между курсами химиотерапии и влияют на результаты терапии, пишет РБК.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявления об увольнении написали 26 детских онкологов. Врачи признаются, что испытывают давление со стороны нового руководства.

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