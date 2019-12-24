В России придумали бесплатно давать жилье многодетным семьям
Государство должно помогать с жильем многодетным семьям, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В числе мер помощи предлагаются строительство социальных квартир и предоставление их бесплатно.
По мнению Матвиенко, без многодетных семей Россия не может развиваться экономически и социально. «Нам нужны семьи с тремя и более детьми», - сказала она.
Матвиенко заявила, что нужно создавать условия россиянам для рождения детей. Она предлагает либо давать жилье бесплатно, либо установить максимально льготные условия с ипотекой, пишет «Интерфакс».
Ранее в России ввели выплаты в размере 450 тыс. рублей при рождении третьих и последующих детей на погашение ипотеки.
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