Российским семьям раздадут по 450 тысяч на погашение ипотеки

С 25 сентября российские семьи смогут получать от государства по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Правда, давать эти деньги будут не всем, а при рождении третьего и последующих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ. РФ. Там напомнили, что семьи могут обратиться к кредитору с заявлением о списании части долга по кредиту на покупку жилья.

Рассмотрением комплекта документов будет заниматься ДОМ.РФ, который в случае принятия положительного решения перечислит банку деньги на ипотеку, передает ТАСС.

Напомним, в госпрограмме могут участвовать семьи, в которых в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года появился или родится третий или последующие дети.