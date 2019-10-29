В России презентовали новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк презентовали систему добровольных пенсионных накоплений. Она получила название «гарантированный пенсионный план».

Система предусматривает возможность копить на пенсию так, чтобы это было «доходно» и «гарантированно», отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По замыслу, участие в программе будет добровольным, пишет РИА Новости. Россияне смогут отчислять от зарплаты любую сумму, но только 6% не станут облагаться НДФЛ. Средства поступят на специальный счет – его защиту гарантирует государство.

Основными преимуществами системы называют возможность досрочной выплаты при наступлении тяжелых жизненных ситуаций, а также наследование средств.

Руководитель аналитического департамента «Amarkets» Артем Деев сказал «Русской планете»: «Новая система добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план будет пользоваться популярностью у населения лишь в том случае, если будет проведена серьезная разъяснительная работа с будущими пенсионерами, которым объяснят преимущества программы софинансирования».

Он рассказал, что деньги можно получить через 30 лет или при выходе на пенсию. К «плюсам» системы эксперт отнес «распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП».

Напомним, законопроект подготовили для модернизации замороженных в 2014 году пенсионных накоплений.