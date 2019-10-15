В России появится единая платёжка

Теперь все услуги ЖКХ можно будет получить в единой платёжке. Соотвествующий законопроект вскоре будет поддержан правительством.

С появлением единого платёжного документа россиянам будет проще оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги. При этом власти смогут более тщательно контролировать рост тарифов.

Теперь в единой платежке появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.

Как отмечают эксперты, возможно, это также приведёт к снижению долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги, пишут «Известия». По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за ЖКУ уже достигли 564,5 млрд рублей.

Мнение многих экспертов сходится в том, что долги по ЖКХ у россиян обусловлены падением доходов и повышением цен. Так, с 1 июля этого года платежи за коммунальные услуги выросли на 2,4%.