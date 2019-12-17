В РФ появились четкие правила признания домов аварийными

В России разработаны четкие критерии аварийности домов. К основным признакам, свидетельствующим о непригодности жилья для жизни, отнесли дефекты несущих конструкций, сквозные трещины и другие.

Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона составило свод правил для зданий до пяти этажей. Они позволят выявить аварийное жилье.

Критерии написаны для разных видов материалов и частей зданий. Главное место в оценке отводится несущим строительным конструкциям. Для признания аварийности должны присутствовать трещины, отклонения от вертикали, смещения с опор, прогибы.

Сейчас дома оценивают по ГОСТ Р «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». В стандарте нет четких критериев, а механизм признания аварийности регулируется постановлением правительства от 2006 года.

В новых правилах указываются процедура и регламент признания жилья аварийным, а также методика оценки состояния несущих конструкций, правила проведения освидетельствования и другое, пишут «Известия».

Ранее депутаты Госдумы предложили расселять жителей ветхих и аварийных домов по ипотеке со ставкой не более 3%.

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