Расселять аварийные дома по ипотеке предложили депутаты

Переселять россиян, проживающих в аварийных и ветхих домах за счет ипотеки со ставкой не более 3% годовых, предложили в комитете Госдумы по бюджету.

Депутат Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс». Как следует из документа, в аварийном жилье вынужденно живут в основном малоимущие граждане, поэтому им следует предоставлять субсидии по ипотечному кредитованию.

Предполагается, что внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей будет осуществляться за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Таким образом, ставка по кредиту не превысит 3%.

Поддержать поправку готовы в «Справедливой России» и ЛДПР. Инициативу поддержали также в Минстрое, сообщают «Известия».

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