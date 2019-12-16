Расселять аварийные дома по ипотеке предложили депутаты
Переселять россиян, проживающих в аварийных и ветхих домах за счет ипотеки со ставкой не более 3% годовых, предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Депутат Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс». Как следует из документа, в аварийном жилье вынужденно живут в основном малоимущие граждане, поэтому им следует предоставлять субсидии по ипотечному кредитованию.
Предполагается, что внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей будет осуществляться за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Таким образом, ставка по кредиту не превысит 3%.
Поддержать поправку готовы в «Справедливой России» и ЛДПР. Инициативу поддержали также в Минстрое, сообщают «Известия».
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