В России по-новому будут «делить» детей после развода

В России предложено ужесточить ответственность для родителей за отказ выполнять решение суда о передаче ребенка при разводе или при запрете видеться с ним близким родственникам. В подготовленном законопроекте предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей или арест до пяти суток.

Документ разработан главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Предполагается, что отец, мать или законные представители будут наказываться штрафом за сокрытие местонахождения ребенка после развода, отказ передавать его другому родителю по решению суда или при наличии запрета видеться с родственниками.

При повторном нарушении будет грозить арест до пяти суток. Разработанный законопроект направят на согласование правительства 12 ноября, пишет «Парламентская газета».

Данные меры прописаны в КоАП с 2011 года, но наказание предусмотрено только при повторном нарушении. На деле меры почти не применяются, потому что предполагается, что нарушитель исполнил решение суда, а затем повторно его нарушил. Такие случаи встречаются нечасто.

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