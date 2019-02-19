Россияне стали реже вступать в брак

Россияне стали реже вступать в брак

За пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные Минюста.

В 2018 году было заключено 967 056 союзов. Это на 21% меньше показателей 2013 года (1 226 353).

Тенденция на снижение числа заключаемых браков заметна при сравнении данных с 2017 годом. Тогда было оформлено 1 049 224 браков (на 8% больше, чем в 2018 году).

Вместе с тем сократилось количество разводов. Если в 2013 году их количество составило 696 688, то в 2018 году – 613 042.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объясняет сокращение числа браков демографическими причинами.

«Нынешние молодые люди, условно 20-30 лет — это те, кто родился как раз в тяжёлые 90-е годы и когда у нас был колоссальный провал по рождаемости», - рассказал он в беседе с RT.

Ранее в России предложили обязать россиян заключать брачные контракты перед свадьбой.

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