ЦБ России понизил ключевую ставку до 6,5%
Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко.
О возможном решительном снижении ставки председатель ЦБ Эльвира Набиуллина упоминала еще в середине октября.
ЦБ принял во внимание тот факт, что инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными, при этом сохраняются риски существенного замедления мировой экономики, пишет РБК.
Также Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что одной из причин снижения инфляции в стране стала «подкрутка» показателей макроэкономики Центробанком.
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