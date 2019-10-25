ЦБ России понизил ключевую ставку до 6,5%

Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко.

О возможном решительном снижении ставки председатель ЦБ Эльвира Набиуллина упоминала еще в середине октября.

ЦБ принял во внимание тот факт, что инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными, при этом сохраняются риски существенного замедления мировой экономики, пишет РБК.

Также Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что одной из причин снижения инфляции в стране стала «подкрутка» показателей макроэкономики Центробанком.