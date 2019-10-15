В России озвучили число умерших от грязных рук детей

Ежегодно от диареи или пневмонии, возникших вследствие немытых рук, умирают 1,4 млн детей во всем мире. Такую статистику привел Роспотребнадзор.

По данным ведомства, ежегодно из-за грязных рук фиксируется около 300 вспышек инфекционных болезней. У заболевших диагностируют дизентерию, гепатит А, глистные инвазии и брюшной тиф.

На сайте Роспотребнадзора говорится, что частое мытье рук снижает смертность от кишечных инфекций на 50%.

15 октября – Всемирный день чистых рук. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 2008 году.

Ранее сообщалось о распространении ОРВИ в России раньше обычного.