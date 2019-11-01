В России ответили на заявление о выплате Киеву «репараций»

В России ответили на заявление о выплате Киеву «репараций»

фото: Dp.ru

Украинскому министру посоветовали взыскать деньги на восстановление Донбасса с экс-президента Украины Петра Порошенко и других авторов военной операции в Донбассе.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Крилицкий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона. Точную сумму, необходимую для восстановления региона, министр называть не стал.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского министра,
«Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов военной операция в Донбассе. Тогда он обратится точно по адресу», пишет «РИА Новости».

Ранее Владислав Крилицкий заявил, что «Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно».

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