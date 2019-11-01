Украина потребует от России оплатить восстановление Донбасса

Украина потребует от России репараций для восстановления Донбасса. Украинцы за это платить не будут, заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Он считает, что восстановление непризнанных республик должно происходить за счет «страны-агрессора». Такой страной по принятому в 2018 году закону считается Россия.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно», - цитирует министра РБК.

Криклий отметил, что официальный Киев будет восстанавливать подконтрольные ему части Луганской и Донецкой республик. Министр рассказал, что вложить деньги готовы несколько инвесторов.

Ранее на Украине оценили восстановление Донбасса в 372 млн евро. Эти деньги нужны для строительства транспортной инфраструктуры и зданий.