В России ответили на призыв вернуть украинские корабли

Украине нужно публично признать свою провокацию в Керченском проливе, только в этом случае можно говорить о возвращении из России своих кораблей.

Так прокомментировал член Совета Федерации Сергей Цеков ноту МИД Украины в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли, пишет «РИА Новости».

Россия считает эту провокацию преступлением украинских военнослужащих. У властей РФ нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества, но корабли могут представлять интерес для следствия, отметил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва должна в ближайшее время вернуть украинские суда, захваченные у Керченского залива в ноябре 2018 года.