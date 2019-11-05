В России ответили на призыв вернуть украинские корабли
Украине нужно публично признать свою провокацию в Керченском проливе, только в этом случае можно говорить о возвращении из России своих кораблей.
Так прокомментировал член Совета Федерации Сергей Цеков ноту МИД Украины в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли, пишет «РИА Новости».
Россия считает эту провокацию преступлением украинских военнослужащих. У властей РФ нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества, но корабли могут представлять интерес для следствия, отметил сенатор.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва должна в ближайшее время вернуть украинские суда, захваченные у Керченского залива в ноябре 2018 года.
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