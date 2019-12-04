В России отреагировали на новый отказ в визах США

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям. Такие действия не останутся без ответа.

«Разумеется, это ещё один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий. И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему «Россия первая начала»... думаю, нужно будет припомнить и этот случай», — сказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, инициаторам подобных недружественных действий в России точно делать пока нечего, пишет «РИА Новости».

США не выдали визы очередной российской делегации, воспрепятствовав участию Федерального казначейства в конференции по аудиту и визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

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