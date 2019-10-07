В России определили города с самыми высокими зарплатами

Жители Москвы и Южно-Сахалинска больше всего могут купить на среднюю зарплату. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга.

Эксперты посчитали соотношение средних зарплат и стоимость потребительского набора в 100 российских городах.

Оказалось, что средняя зарплата в Москве составила 97 тыс. рублей. На эти деньги можно купить 3,83 потребительского набора, пишет РИА Новости.

В Южно-Сахалинске средняя зарплата – 90,6 тыс. рублей. Этот доход позволяет приобрести 3,81 потребительского набора.

В лидерах оказались еще три города – Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Везде зарплата составляет в среднем 80 тыс. рублей.

В конце рейтинга - города Воронеж и Волгоград. Здесь средняя зарплата позволяет купить лишь 1,96 и 1,91 потребительского набора.



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