В России опасаются начала ядерной войны

Москва считает, что в мире есть риск начала ядерной войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.



По словам дипломата, столкновение с применением ядерного вооружения возможно даже при условии, что обладающие таким оружием страны не хотят конфликта.

В России уверены, что главным виновником сложившейся ситуации являются США. Именно Вашингтон, а также ряд западных стран показывают опасное и безответственное поведение.

Так, например, Сергей Рябков напомнил о выходе Штатов из ядерной сделки с Ираном. Кстати, за которую пятёрка стран, включая Америку, ранее билась более 10 лет.

Еще одним показательным шагом является их выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, напоминает «Коммерсант».

Ранее стало известно том, что США провели испытания крылатой ракеты, выходящей за рамки условий договора о запрете ракет средней и меньшей дальности.