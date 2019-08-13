В России обезопасили сделки с недвижимостью

С 13 августа в России вступил в силу закон, который запрещает удаленный способ передачи прав на недвижимость посредством электронной подписи. Теперь подавать заявку в госорганы на перерегистрацию придется лично.

Речь идет о поправках в закон «О государственной регистрации недвижимости». Они были разработаны в связи с участившимися случаями мошенничества – аферисты искали граждан, не оформивших электронную подпись, проводили ее фиктивную регистрацию, после чего подавали заявки на передачу имущественных прав.

Теперь такие сделки будут осуществляться после подачи заявки на бумажном носителе в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с личной подписью гражданина. Затем в ЕГРН внесут специальную отметку, пишет Lenta.ru.

Напомним, выдачей сертификатов с электронной подписью занимаются аккредитованные удостоверяющие центры (УЦ). В России их насчитывается около 500.