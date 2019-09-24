В России назвали марки самой качественной детской воды

Роскачество исследовало питьевую воду для детей 21 торговой марки. Самые высокие показатели качества и безопасности отмечены в продукции 10 брендов.

В исследовании участвовала вода стоимостью от 14 до 119 рублей из Москвы, Подмосковья, Липецкой, Волгоградской областей, Карачаево-Черкесии. Проверка показала, что все образцы безопасные и качественные.

Лучшие показатели продемонстрировала вода марок «ФрутоНяня», «Калинов Родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», «Сенежская малютка», «Монастырская», Slavda superkid и AquaKids.

В части продукции выявили нарушения: на этикетке не всегда верно указывалось содержание калия и фтора, пишет «Экономика сегодня». Недочеты нашли в воде «Мотя», «Каждый день», Evian, «Архызик», «Черноголовка», «Бабушкино лукошко».

Ранее Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для детей.