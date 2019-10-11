В России назвали День девочек напоминанием о неравенстве полов

Во всем мире 11 октября отмечают День девочек. В России провозглашенный ООН праздник считают напоминанием о гендерном неравенстве.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сказал «ПолитЭксперту», что праздник подчеркивает разницу возможностей получения образования, медобслуживания, а также проблемы насилия и принудительного замужества.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что в России с гендерным вопросом дела обстоят лучше, чем в Южной Азии, Африке, Латинской Америке. Так, в стране много женских общественных организаций – Союз женских сил, Союз матерей и другие.

«Женщины в России – это мощная синергия, которые, вдохновившись какими- то идеями и ценностями, достигают гораздо большего», – сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп решил отменить гражданство по рождению, потому что 7,5% новорожденных – дети нелегальных мигрантов.