В России найден единственный в своем роде алмаз-матрешка
На месторождении в Якутии обнаружили алмаз, внутри которого есть другой камень. Специалисты заявляют, что подобный алмаз – единственный в мире.
Драгоценный камень обнаружили в процессе сортировки. Специалисты установили, что ему более 800 млн лет.
Вес алмаза составляет 0,62 карата (0,124 грамам), передает телеканал «360». Камень внутри него весит примерно 0,2 карата (0,004 грамма).
Пока специалисты не могут ответить на один вопрос – как между двумя алмазами остался воздух. Обычно природа не допускает пустот, заявил замдиректора НИГП «АЛРОСА» по инновационной работе Олег Ковальчук. В случае с этим алмазом благодаря воздуху один камень свободно перемещается внутри другого.
Ранее в Якутии раскопали алмаз в виде сердца.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!