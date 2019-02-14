В Якутии раскопали древний алмаз в форме сердца

В якутском городе Удачный нашли драгоценный камень в форме сердца. По оценкам экспертов, алмазу более трехсот миллионов лет.

Алмаз имеет массу 65,7 карат и обладает высокими качественными характеристиками.

Как рассказали в российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА», в природе редко встречаются драгоценные камни с узнаваемой формой. Появление алмаза в виде сердца в компании сочли подарком ко Дню всех влюбленных.

Находку обнаружили 23 января. Специалистам предстоит детально изучить бриллиант и дать его оценку.

В 2018 году «АЛРОСА» в честь Чемпионата мира по футболу представила алмаз в виде футбольного мяча, а к Хэллоуину – в форме черепа.