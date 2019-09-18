У России нашлась ракета с пока недостижимой дальностью действия

В России разработана ракета, дальность полета которой недостижима для конкурентов. Об этом сказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Речь идет о крылатой ракете класса «воздух-земля» Х-101. В случае повторения испытаний новых ракет в США после выхода из ДРСМД Россия «наименее затратными способами» найдет ответ на американские разработки, признался Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер».

Страна может существенно улучшить тактико-технические характеристики, но «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений» не следует, считает он.

Напомним, ДРСМД прекратил действие со 2 августа по инициативе США. Документ, заключенный Америкой и СССР в 1987 году, запрещал странам производить и применять баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров.

Ракета Х-101 способна доставлять боевую часть на расстояние до 5,5 тыс. километров. Точность попадания в цель составляет 15-20 метров.