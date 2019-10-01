В России начали действовать новые правила выдачи кредитов

В России начали действовать новые правила выдачи кредитов

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С 1 октября банки в России будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента, претендующего на кредит в размере более 10 тыс. рублей. Это требование введено Центробанком для того, чтобы оградить кредитные учреждения от наращивания задолженности.

ПДН представляет собой соотношение платежей по кредиту к доходу гражданина. Чем выше этот показатель, тем больше рисков для банка, уточняет ТАСС.

Если же платежи по непогашенным кредитам составляют более половины доходов, то новый кредит предложат под более высокую процентную ставку.

Данная мера может «притормозить» выдачу кредитов на 20%. Если же этого не случится, то не исключены дополнительные ограничения, уверены эксперты.

Регулятор неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования. В начале сентября сообщалось, что россияне задолжали банкам более 13 трлн рублей.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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