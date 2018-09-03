Россияне задолжали банкам свыше 13 триллионов рублей

Общий ​объем задолженности россиян перед банками вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 триллиона рублей.

Для сравнения, за аналогичный период 2017-го прирост составлял 3,5%. Таким образом, темп ускорился в 2,6 раза.

Средняя кредитная задолженность россиян перед банками составляет 234,6 тысячи рублей.

При этом, доля просроченных кредитов остается на низком уровне — 6,1% (810,7 миллиарда рублей), передает «360».