Россияне задолжали банкам свыше 13 триллионов рублей
Общий объем задолженности россиян перед банками вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 триллиона рублей.
Для сравнения, за аналогичный период 2017-го прирост составлял 3,5%. Таким образом, темп ускорился в 2,6 раза.
Средняя кредитная задолженность россиян перед банками составляет 234,6 тысячи рублей.
При этом, доля просроченных кредитов остается на низком уровне — 6,1% (810,7 миллиарда рублей), передает «360».
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