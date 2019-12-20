В России могут появиться региональные авиалинии

Министерство транспорта просят создать программу авиации малых городов для решения труднодоступности некоторых регионов России.

Депутаты Госдумы обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой разработать федеральную программу «Авиация малых городов». Ее необходимость они обосновывают тем, что десять субъектов РФ не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов.

Особенно тяжело ситуация складывается в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, где льготными перелётами может воспользоваться только 10% населения, пишут «Известия».

Вопрос о доступности перелетов внутри России прозвучал также и на пресс-конференции Владимира Путина от журналиста с Камчатки. Президент признал, что проблема существует и он обсуждал ее с правительством и руководством «Аэрофлота», у которого «есть еще резервы».

В России также может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на полетах на Дальний Восток. С инициативой ранее выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

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