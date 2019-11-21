Перелеты на Дальний Восток станут дешевле

Перелеты на Дальний Восток станут дешевле

фото: Aviamow>ru

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на полетах на Дальний Восток. С инициативой выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

По словам Абрамова, инициатива поспособствует развитию транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа, а также позволит местным жителям чаще летать в европейскую часть России. Сенатор пока не назвал сумму, которая потребуется для реализации этого проекта. По его словам, речь идет примерно о 10 млрд рублей.

Вопрос поднимут при следующем обсуждении бюджета. Вероятно, это произойдет уже 25 ноября на пленарном заседании Совфеда, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что «Победа» объявила о повышении цен на билеты из-за рубежа в Россию на 40%. Это связано с решением суда, который запретил авиакомпании взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах.

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