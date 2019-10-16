Билеты «Победы» подорожают на 40% после проигранного суда

Билеты «Победы» подорожают на 40% после проигранного суда

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«Победа» объявила о повышении цен на билеты из-за рубежа в Россию на 40%. Это связано с решением суда, который запретил авиакомпании взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах.

Повышение произойдет с 28 октября. Цены на билеты увеличатся на 25 евро (около 1800 рублей). Именно столько компания хотела брать с пассажиров при регистрации за границей.

Представитель лоукостера Елена Селиванова рассказала «Ведомостям», что в прошлом году средняя цена билета «Победы» составляла 4500 рублей. Билеты подорожают на 40% от этой стоимости, что является чрезвычайно высоким разовым ростом.

Плату за регистрацию компания ввела в прошлом году. Транспортная прокуратура сочла это незаконным и подала в суд. «Победа» пыталась доказать введение правила о бесплатной регистрации онлайн и платной на стойке, но безуспешно.

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