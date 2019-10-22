В России из-за минимального урожая вырастет стоимость гречки

Из-за низкого урожая гречихи в этом году поставщики поднимают оптовые цены на гречку на 25-50%. Это первое повышение за три года.

Поставщики направили розничным сетям письма с уведомлением о повышении цен на гречневую крупу. Это подтвердили пять крупных ретейлеров.

Оптовые цены вырастут на 25-50% - до 59 рублей за килограмм. Это означает, что после Нового года крупа подорожает на 5-10%, пишут «Ведомости».

Цена на гречу – «вечные качели», заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он предположил, что в следующем году будут расширены площади посевов.

В 2017 году аграрии расширили посевные площади до 1,7 млн га и урожай составил 1,5 млн тонн. Это привело к избытку продукта и обвалу цен. В 2018 году площади сократили до 1,04 млн га, а в 2019 году – до 806 тыс. га. В результате был получен минимальный за пять лет урожай.