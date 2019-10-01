В России изменится система расчета налогов для богатых

Российский Минфин собирается ужесточить налогообложение для обеспеченных граждан. Это касается олигархов, которые пользуются пробелами в законе по длительности пребывания в стране.

Ведомство предложило признать налоговыми резидентами граждан, которые находятся в РФ 90 дней в году, а также имеют здесь жилье и бизнес. Эти меры включены в план мероприятий на ближайшие три года. Одна из целей ужесточения условий – возвращение в Россию бизнесменов, уехавших на Запад, пишет РБК.

Предусмотрено, что человек будет считаться резидентом в двух случаях: если он пробыл в стране более 90 дней или если владеет в России бизнесом и недвижимостью. Сейчас резидентом признается гражданин, пробывший в стране более 183 дней.

Эти правила могут привести к двойному или многократному резидентству, когда на налоги одного человека будут претендовать сразу несколько стран.

Сейчас предприниматели пользуются тем, что освобождены от налогов в случае пребывания в стране менее 183 дней. Это условие используют, чтобы не отчитываться перед ФНС об активах за границей и не платить налог с нераспределенной прибыли.