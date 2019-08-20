В РФ испытали шеститонный аналог беспилотника США

Минобороны РФ испытало беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У», основная задача которого – разведка на местности. В воздухе такой комплекс может находиться до суток.

Первый полет «Альтиуса-У» длился 32 минуты. За это время аппарат поднимался на высоту до 800 метров, рассказывает ФБА «Экономика сегодня». Радиус его действия не ограничен – команды машине подаются по спутниковым каналам.

В Минобороны отметили, что испытания прошли штатно, а новый беспилотник показал возможность работы как в атоматическом режиме, так и под управлением оператора.

Самым тяжелым разведывательным беспилотником сегодня является американский Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Масса аппарата составляет 15 тонн.

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