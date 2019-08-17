Американский беспилотник Global Hawk в субботу провёл разведку линии разграничения в Донбассе, а также черноморского побережья Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на мони, а также торинговый сервис

Plane Radar.

Уточняется, что летательный аппарат на задание вылетел утром с итальянской авиабазы и закончил рейд после 17:00 (мск).

Беспилотники ВВС США регулярно проводят разведывательные рейды на территориями украино-донецкого конфликта, а также исследуют российское побережье Крыма и Краснодарского края. Нередкие гости они и в небе над Калининградской областью, а также в районах размещения российских военных баз в Сирии.

Минобороны России не раз обращалось к Пентагону с треблованием прекратить разведку российских территорий, однако американское оборонное ведомство отказывается прислушиваться к доводам Москвы.